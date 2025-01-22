Президент США Дональд Трамп призвал не забывать роль России в победе над фашистским режимом. При этом республиканец заявил, что РФ якобы «помогла» Штатам одержать победу в конфликте.

Согласно официальным данным, за годы войны Советский Союз потерял около 27 млн человек. При этом Трамп заявил о 60 млн убитых русских. Более того, во время публикации в соцсетях он отметил, что Россия якобы помогла Штатам выиграть Вторую мировую.

«Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну», — написал Трамп в Truth Social.

Президент России Владимир Путин указывал на необходимость противостоять попыткам фальсификации о ВОВ, призывая всеми силами сохранить память о героях и правду о трагических событиях прошлого.

Ранее Трамп призвал Россию закончить СВО.