Трамп опозорился, выдав кадр из Конго за «геноцид белых фермеров» в ЮАР

На встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой глава США показал фотографию, которая, по его словам, запечатлела «похороны белых фермеров». Он представил это фото как доказательство «геноцида» в Южной Африке. Однако на самом деле это изображение было сделано не в ЮАР, а в Демократической Республике Конго в феврале.

В руках у Трампа была копия статьи с изображением, на котором, как он утверждал, были изображены «трупы белых жителей Южной Африки».

«Вот они — белые фермеры, которых хоронят», — цитирует его Reuters.

На самом же деле, как подметили западне СМИ, этот кадр был сделан во время репортажа, который агентство опубликовало 3 февраля. На фотографии запечатлён процесс транспортировки мешков с телами погибших в результате столкновений с повстанцами, которых поддерживает Руанда. Гуманитарные работники переносят эти мешки в городе Гома.

Специалисты по проверке фактов из агентства Reuters подтвердили, что эпизод не связан с Южно-Африканской Республикой.

Ранее Трамп заявил, что 20% детей в США страдают от лишнего веса.