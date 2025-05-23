Трамп: 20% детей в США страдают от лишнего веса

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что каждый пятый американский ребенок страдает от лишнего веса.

В 60-е годы такая проблема была актуальна менее чем для 5% маленьких американцев, а сейчас — для 20%, добавил глава Белого дома.

Кроме того, 40% детей в США имеют как минимум одно хроническое заболевание. У одного из 31 ребенка диагностируют аутизм, а несколько десятилетий назад такую проблему выявляли всего у одного из 10 тысяч юных американских граждан, сообщил Трамп.

Ранее сообщалось о том, что окруженный школьниками Трамп ликвидировал Минобразования США.