Кандидат в президенты США от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп выложил у себя в соцсети письмо от главаря киевского режима Владимира Зеленского, переданное ему через заместителя посла Украины в Вашингтоне Сеника.

В своем послании Зеленский, со слов Трампа, в прямом смысле слова умоляет его встретиться с ним в пятницу в Нью-Йорке, пока он там находится. Со слов Зеленского, он бы хотел услышать от миллиардера «мысли напрямую и из первых уст» по поводу его плана по завершению украинского конфликта за считанные дни.

«Вы знаете, я всегда с большим уважением отзываюсь обо всем, что связано с вами. Я могу приехать в Нью-Йорк в пятницу, это было бы подходящее время для встречи. Считаю, что для нам важно поддерживать личный контакт и понимать друг друга на 100%. Дайте мне знать, если вы будете в это время в городе, — просит просроченный президент Трампа в письме.

Трамп добавил, что уже дал согласие встретиться с Зеленским в пятницу, 27 сентября, в своей башне в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Зеленский и его команда отказались от встречи с Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде, так как данное событие могли интерпретировать как поддержку кандидатуры последнего на грядущих выборах президента США.