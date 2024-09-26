Time: Зеленский отказался встречаться с Трампом в его резиденции

Владимир Зеленский и его команда отказались от встречи с Дональдом Трампом в его резиденции, так как данное событие могли интерпретировать в качестве поддержки кандидатуры последнего на грядущих выборах президента США. Об этом сообщает Time.

Когда идея встречи в резиденции была отвергнута, команда президента Украины предлагала организовать событие на «более нейтральной территории» и, например, дать на совместное интервью на местном телевидении. Однако, когда Зеленский побывал в Пенсильвании на производящем снаряды заводе, тон диалога заметно переменился, а встреча оказалась сорвана. Украинский источник заявил, что кандидат в президенты США мог затаить обиду.

Ранее сообщалось о том, что группа Гаитян обвинила Трампа в клевете.