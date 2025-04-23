Трамп выразил поддержку властям Индии из-за теракта в Джамму и Кашмире

В связи с терактом, произошедшим в регионе Джамму и Кашмир, президент США Дональд Трамп выразил поддержку властям Индии. Об этом сообщил Рандхир Джайсвал, официальный представитель индийского дипломатического корпуса, в своем аккаунте в социальной сети Х.

Как стало известно, американский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе беседы глава Белого дома охарактеризовал террористический акт как «отвратительный».

Трагедия произошла во вторник, 22 апреля, в Пахалгаме, городе, пользующемся популярностью среди туристов. По последним данным, в результате теракта погибло не менее 28 человек.

Индийские власти обнародовали список с именами 26 жертв теракта, случившегося во вторник на севере страны. Данные опубликовал телеканал News18.

Согласно имеющимся сведениям, все погибшие — мужчины, преимущественно туристы из различных областей Индии. По информации агентства ANI, индийские силы безопасности продолжают операцию по поиску террористов.

Район происшествия оцеплен, проводятся проверки всех транспортных средств, въезжающих и выезжающих с территории, полицией и военнослужащими.

Ранее сообщалось, что Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с терактом на севере страны.