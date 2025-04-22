Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с терактом на севере страны

Правительство России отправило в адрес властей Индии телеграмму, в которой выражаются соболезнования из-за гибели мирных людей во время теракта на севере страны. Послание подписал президент РФ Владимир Путин, оно также появилось на сайте Кремля.

Российский лидер принес свои соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму, а также премьер-министру страны Нарендре Моди из-за того теракта, который был совершен рядом с городом Пахалгам, на территории Джамму и Кашмир.

«Это жестокое преступление не может иметь никаких оправданий. Рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание», — указано в телеграмме.

Путин также попросил передать свое искреннее сочувствие всем родным и близким погибших людей, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кто был ранен.

Ранее уже сообщалось, что неизвестные вооруженные люди расстреляли туристов, которые двигались по тропе в долине Байсаран. Среди них были пожилые люди, а также женщины. В итоге погибло не менее 27 человек, еще десятки были ранены.