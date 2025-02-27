Трамп ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что вступления Украины в Североатлантический альянс не произойдет. Так он сказал во время встречи с британским премьер-министром Киром Стармером.

Дональд Трамп в беседе со Стармером пресек обсуждение о вступлении Украины в НАТО. Позже он подтвердил свою позицию журналистам в Белом доме. По словам республиканца, такой возможности, как членство в военно-политическом блоке, у Незалежной нет и не будет.

«Этого попросту не произойдет», — резко ответил трамп.

Напомним, что Украина стремится в НАТО, чтобы обзавестись покровителями и снизить риски полномасштабных конфликтов. Особенно сильно этого добивается Владимир Зеленский, но особых успехов в вопросе он не добился. В конце 2024 года он заявил, что приглашение Украины в НАТО якобы позволит урегулировать конфликт с Россией.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выразил готовность к мирному соглашению по Украине на встрече с британским премьер-министром.