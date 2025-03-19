Трамп отдал приказ ряду ведомств подключаться к переговорам с Россией

Постепенно со стороны США к переговорам по Украине подключается все больше ведомств. Президент Трамп отдал поручения свой администрации, Пентагону и Государственному департаменту присоединиться к этому процессу. Об этом заявил Стив Уиткофф, специальный посланник главы Белого дома, во время выступления на телеканале Bloomberg TV.

По утверждению Уиткоффа, Белый дом активно работает над заключением мирного соглашения, и с этой целью привлекает к своей работе все больше ведомств.

«Трамп поручил членам своей администрации, включая руководство ЦРУ, Пентагона, Госдепа и других ведомств, подключиться к работе с Москвой», — указал он.

Спецпосланник президента США добавил, что уже скоро весь мир увидит позитивные сдвиги в этом направлении.

Ранее Трамп заявил, что российские войска получили преимущество на лини фронта, после того как окружили 2,5 тыс. бойцов ВСУ. По его мнению, с конфликтом надо заканчивать