Трамп рассказал о преимуществе России на фронте

Российские военные окружили около 2500 украинских солдат, тем самым добившись преимущества на фронте, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Глава Белого дома отметил, что это «нехорошо», и выразил готовность покончить с этим.

Также Трамп заявил, что в ходе разговора с Путиным вопрос прекращения помощи Украине не поднимался. По его словам, российский лидер не озвучивал данное требование.

Напомним, телефонный разговор президента США и президента РФ состоялся во вторник, 18 марта. Переговоры длились почти 2,5 часа. Политики обсудили украинский кризис, а также поговорили о сотрудничестве в экономике и энергетике. Контакты Вашингтона и Москвы будут продолжены.

Ранее итоги разговора Трампа и Путина прокомментировали в Госдуме.