Трамп отказался от переименования Персидского залива в Арабский

После непродолжительного обсуждения президент США Дональд Трамп отказался от первоначальной идеи изменить название Персидского залива на «Арабский залив» или «залив Аравии». Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на информированный источник, знакомый с деталями дискуссии. Как утверждают источники издания, основной причиной такого решения стала негативная реакция Ирана на подобную инициативу.

Ранее агентство Associated Press сообщало о планах Дональда Трампа во время его визита в Саудовскую Аравию объявить о переходе США к использованию названия «Арабский залив».

Арабские страны региона Персидского залива на протяжении долгого времени настаивают на использовании названия «Арабский залив». Пентагон также применяет данное наименование в своих официальных документах и картографических материалах.

В 2017 году Дональд Трамп уже использовал название «Арабский залив», после чего президент Ирана Хасан Рухани рекомендовал ему углубить свои знания в области географии.

Ранее Трамп заявил о привлечении свыше $1 трлн инвестиций в США во время визита в Эр-Рияд.