WP: лидеры ЕС пытались объединиться с Трампом против Китая

Газета Washington Post со ссылкой на официальные источники из Евросоюза выяснила, что ЕС предлагал США объединиться против Китая.

Как выяснили иностранные обозреватели, Евросоюз пытался избежать повышения американских пошлин. Для этого лидеры ЕС предлагали администрации Трампа объединиться в действиях против Китая, с которым у Штатов напряженные отношения. Однако в Белом доме не проявили интереса к сделке, а в итоге все равно ввели торговые тарифы против европейской стороны.

«В течение месяцев, пока они старались предотвратить введение американских пошлин, официальные лица из ЕС пытались обсудить с администрацией Трампа действия против Китая, однако уперлись в каменную стену», — сообщает газета, ссылаясь на европейские источники.

Напомним, что с начала апреля для 57 стран ввели базовую тарифную ставку 10%. Для ряда государств также вступили в силу повышенные тарифы. Однако 75 стран согласились на переговоры с США: для них срок введения пошлин отодвинули на 90 дней. Против Китая остались ставки в размере 125%.

Ранее сообщалось, что Белый дом пригрозил Китаю пошлинами в 245% за ответные меры.