Трамп решил изменить название Персидского залива на Арабский

Согласно информации от анонимных американских чиновников, во время предстоящего визита в Саудовскую Аравию президент США Дональд Трамп намерен объявить о переходе на использование наименования «Арабский залив» вместо «Персидский залив» в официальных документах Соединенных Штатов. Об этом сообщило агентство AP.

Уже долгое время арабские страны, расположенные в регионе Персидского залива, настаивают на его переименовании в Арабский залив, и именно это название широко используется в этих государствах.

Министерство обороны США также на протяжении многих лет применяет термин «Арабский залив» в своей документации и на картах.

В 2017 году сам Трамп уже использовал название «Арабский залив», после чего тогдашний президент Ирана Хасан Рухани иронично посоветовал ему улучшить свои знания в области географии.

В 2012 году Иран выражал недовольство решением компании Google не указывать какое-либо название для этого залива на своих картах и даже угрожал судебным иском. В настоящее время на Google Maps в США залив обозначен как Персидский (Арабский).

Ранее Байден обвинил Трампа в умиротворении России и Путина.