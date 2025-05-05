Трамп отказался сообщать WSJ детали переговоров с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил представителям средств массовой информации о том, что он ведет переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Однако он не стал раскрывать подробности, поскольку вопрос был задан ему сотрудником издания Wall Street Journal. которую глава Белого дома причисляет к так называемым «фейк ньюс».

В ходе беседы с представителями СМИ, аккредитованными при Белом доме, журналист упомянутого издания задал вопрос президенту о том, есть ли какие-либо изменения в процессе переговоров с Владимиром Путиным. Ответ президента был кратким и категоричным.

«Я бы не стал рассказывать Wall Street Journal, потому что я бы зря потратил время. Переговоры идут, но я не хочу говорить с Wall Street Journal», — отрезал Трамп.

Ранее в беседе с журналистами телеканала NBC News Трамп рассказал, что руководители государств — членов Европейского союза обращались к нему с просьбой организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Украине. По словам американского лидера, российский президент якобы категорически не снимал европейцам трубку.