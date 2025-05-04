Трамп рассказал, как главы стран ЕС просили его позвонить Путину

В беседе с журналистами телеканала NBC News президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, что руководители государств — членов Европейского союза обращались к нему с просьбой организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Украине. По словам американского лидера, российский президент якобы не снимал трубку.

Стоит отметить, что ранее Трамп выражал уверенность в том, что Россия готова к заключению соглашения для разрешения конфликта, но пока не удаётся достичь соглашения с украинской стороной.

«Вы знаете, лидеры Евросоюза так много раз просили меня позвонить Путину, потому что он не отвечает на их звонки», — сказал Трамп.

В ноябре 2024 года по инициативе немецкой стороны состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем.

А после президент Франции Эммануэль Макрон высказывал идею о возобновлении диалога с российским лидером. Однако в Кремле сообщили, что официальных запросов от французской стороны на проведение подобного разговора не поступало.

Ранее Трамп назвал Путина «очень умным и хитрым человеком».