Трамп открестился от приостановки помощи Украине: решение, по его словам, он не принимал

Трамп заявил, что не отдавал приказ о приостановке помощи Украине и не вдавался в обсуждение этого вопроса.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал приостановку военной поддержки Украины, которая вызвала новую волну обсуждений в американских и международных политических кругах. По словам Трампа, он не участвовал в принятии соответствующего решения и не вдавался в подробности происходящего. Он допустил, что мог бы отдать такой приказ, если бы это потребовалось, однако подчеркнул, что этого пока не происходило.

Политик также заявил, что не интересовался деталями вопроса, поскольку, по его мнению, администрация сейчас изучает ситуацию вокруг Украины и доступности боеприпасов. Таким образом, Трамп фактически отстранился от ответственности за паузу в поставках и переложил акцент на действия тех, кто управляет процессами в Пентагоне и Госдепе.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает «жесткие» санкции против России.