Трамп отложил введение пошлин

Президент США Дональд Трамп приостановил введение торговых пошлин. Данное решение он принял после совещания с министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Министры встретились с главой Белого дома 9 апреля, когда финансовые рынки продемонстрировали нестабильность. Лютник и Бессент решили убедить Трампа отказаться от глобального тарифного плана.

Однако противником их инициативы был Питер Наварро, торговый советник американского президента, любящий тарифы, передает издание слова источника.

Но все прошло успешно. Лютник и Бессент уговорили Трампа пересмотреть свое решение.

Ранее историк Скачко заявил, что однозначные решения – это не стиль Трампа.