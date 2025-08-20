Трамп отменил Третью мировую войну

В беседе с радиоведущим Марком Левином президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подчеркнул, что в случае отсутствия взаимопонимания между ним и президентом России Владимиром Путиным Соединенные Штаты Америки оказались бы в уязвимом положении.

«Если бы он и я не понимали друг друга, это на самом деле поставило бы нас, как страну, в опасное положение», — сказал Трамп.

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что у него сложились теплые отношения с главой российского государства Владимиром Путиным. Это преимущество, учитывая, что США и Россия обладают ядерным оружием.

«Я хорошо лажу с Путиным — и это хорошо. Это две ядерные державы. Всегда полезно ладить, верно?» — сказал Трамп.

Основываясь на вышеизложенном, американец выразил уверенность в том, что нет оснований для опасений относительно начала Третьей мировой войны.

«Думаю, всё шло к Третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет. Это приятный момент — вам больше не придется об этом беспокоиться», — признался Трамп радиоведущему Марку Левину.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии подтвердили готовность выступить организатором возможных переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Официальная позиция была озвучена пресс-секретарем Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт.