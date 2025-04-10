Трамп отменил запрет Обамы ради своей пышной прически

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп упразднил ограничения на использование водных ресурсов, которые были введены при его предшественнике Бараке Обаме, сообщается на официальном сайте Белого дома.

Отмечается, что таким образом Трамп намерен положить конец пресловутой войне экс-президентов США Обамы и Байдена с давлением воды и «снова сделать американские души прекрасными».

В соответствии с этим указом Министерство энергетики должно отменить распоряжение, которое было издано при администрации Барака Обамы, а затем восстановлено при администрации Джо Байдена. Это распоряжение ограничивало расход воды из каждой душевой насадки на рынке до 2,5 галлона (примерно 10 литров) в минуту.

«<…> Документ освобождает американцев от чрезмерных правил, которые превратили элементарный предмет домашнего обихода в бюрократический кошмар. Душевые головки больше не будут слабыми и бесполезными», — говорится в тексте.

Как отмечает Washington Post, Трамп перед подписанием объяснил свое решение уходом и заботой за волосами.

«Мне нравится принимать душ, чтобы ухаживать за своими прекрасными волосами. <…> Мне приходится стоять под душем 15 минут, пока они не намокнут. Это смешно», — приводит слова американского лидера издание.

Ранее сенатор Уоррен рассказала, как конгресс может остановить тарифы Трампа.