Трамп отправил две ядерные подлодки после слов Медведева

Дональд Трамп заявил о решении разместить две ядерные подводные лодки в ответ на «крайне провокационные» заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Об этом сообщает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп сообщил о приказе отправить две атомные подлодки в «соответствующие регионы». Решение он объяснил реакцией на заявления заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева, которые назвал «глупыми и провокационными».

Трамп не уточнил, где именно будут дислоцированы субмарины, но подчеркнул, что слова могут иметь серьезные последствия. По его мнению, подобные высказывания требуют ответных мер, даже если они носят лишь риторический характер.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио усомнился в официальности заявлений Медведева.