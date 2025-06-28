Трамп отреагировал на слова Путина о миротворческих усилиях США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия благодарна президенту США Дональду Трампу за вклад в урегулирование ситуации на Украине и на Ближнем Востоке.

Российский лидер подчеркнул, что Трамп «искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке».

Заявление Путина понравилось Трампу. В интервью журналистам в Белом доме он сказал, что считает слова российского президента «очень приятными».

«Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова», - сообщил глава Белого дома.

Ранее Мерц заявил, что Трамп становится критичнее к Путину.