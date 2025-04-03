В США заявили о том, что Трамп восхищается Путиным

Сенатор-демократ из США Адам Шифф заявил о том, что американский президент Донадьд Трамп восхищается президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, Шифф уверен, что Трамп восхищается Путиным, но одновременно его и боится. Ранее американские СМИ также сообщали о том, что президент США был крайне зол из-за высказываний Путина об украинском президенте Владимире Зеленском и о нынешнем руководстве страны.

Сенатор предполагает, что даже если бы Трамп решился на то, чтобы «наказать российского президента», то Путин бы смог его отговорить. Также Шифф отметил, что нет абсолютной уверенности в том, готов ли Трамп противостоять Путину.

Ранее стало известно о том, Трамп официально ввел повышенные пошлины на импорт автомобилей.