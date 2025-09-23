Трамп оценил вероятность скорого окончания конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп на совместном брифинге с Владимиром Зеленским заявил, что конфликт на Украине, вероятно, продлится еще значительное время. Об этом пишет MK.Ru со ссылкой на трансляцию брифинга республиканца с украинским президентом.

Глава Белого дома заявил, что Россия «не выглядит столь выдающейся» и изначально ожидалось, что противостояние завершится быстро, однако реальность показала иную картину. Параллельно Трамп подтвердил готовность Вашингтона ввести жесткие пошлины против России, подчеркнув необходимость присоединения Европы для обеспечения эффективности санкционного режима.

«Это не очень хорошо для России. Для них это должно было быть быстро. Похоже, что это не закончится еще долго», — сказал президент США.

Ранее Дональд Трамп также заявил, что страны НАТО должны сбивать самолеты и другие объекты России, если они нарушают воздушное пространство государств альянса.