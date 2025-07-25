Трамп допустил новые санкции против России в ближайшее время

Дональд Трамп рассматривает возможность введения вторичных санкций против России менее чем через 50 дней. Об этом сообщает ТАСС.

Администрация США продолжает изучать варианты экономического давления на Россию. Как сообщил президент Дональд Трамп, американские власти всерьез рассматривают возможность введения вторичных санкций против российских компаний и граждан. Особое внимание вызывает обозначенный срок — менее чем 50 дней до принятия решения.

Вторичные санкции могут затронуть не только российские структуры, но и иностранные компании, ведущие бизнес с Россией. Под ограничения потенциально могут попасть банковские операции, поставки высокотехнологичного оборудования и инвестиционные проекты. Российские власти называют санкции незаконными и заявляют о готовности адаптироваться к новым ограничениям.

Ранее Трамп и глава ФРС разругались в прямом эфире из-за стоимости ремонта здания Федрезерва.