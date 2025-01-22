Трамп отстранил от работы некоторых сотрудников Совета нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп вместе с помощником по национальной безопасности Майком Уолцем начали процесс масштабной реорганизации Совета национальной безопасности (СНБ). Было принято решение временно отстранить от работы около 160 сотрудников. Об этом со ссылкой на источники сообщает Associated Press.

Этих специалистов переведут на удаленный режим работы на время проведения проверки кадров.

Цель данной меры — обеспечить, чтобы сотрудники Совета национальной безопасности были полностью привержены реализации повестки президента Трампа America First и использованию бюджетных средств налогоплательщиков максимально эффективно.

В результате проведения реформы Трамп хочет создать более «эффективную и упрощенную» структуру СНБ.

В первую очередь данный процесс будет касаться специалистов, которые перешли из Госдепартамента, ФБР и ЦРУ, срок работы которых обычно составляет от одного года до двух лет.

По данным издания, сокращение штата может снизить уровень профессиональной экспертизы СНБ и отразиться на качестве проработки сложных вопросов внешней политики.

Ранее сообщалось о том, что команда Трампа начала работу над вторым этапом сделки по Газе.