В Елисейском дворце царит паника по причине инцидента, который случился в Ватикане между руководителем Франции Эммануэлем Макроном и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом в социальной сети X написал глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«В Елисейском дворце царит паника! The Sun заставила эксперта высказаться: Трамп правильно сказал Макрону, „что его здесь не должно быть“! Конец игры!» — написал он.

До этого британский таблоид The Sun со ссылкой на профессионального чтеца по губам Николу Хиклинг написал, что Трамп не позволил Макрону стать участником диалога с Владимиром Зеленским в ходе прощания с папой римским, заявив, что тому «не следует здесь быть».

На мировой политической арене судьба Макрона незавидна, и там он раз за разом попадает в неприятные ситуации. Некоторые эксперты придерживаются мнения о том, что француз и вовсе является политическим трупом, популярность которого у потенциальных избирателей падает чуть ли не каждый день.