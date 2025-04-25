Трамп ответил на обвинения в расширении полномочий президента

Американский лидер Дональд Трамп не подтвердил, что пытается расширить свое влияние и полномочия в обход Конституции Штатов. Об этом он высказался в интервью журналу Time.

Республиканец в беседе с журналистами заявил, что «не чувствует», как расширяет властные полномочия. По его версии, он использует их так, как они и были задуманы Конституцией США.

Вопрос о расширении полномочий задали на фоне жесткой торговой войны, которую реализует политик. За первые 100 дней работы он внес ряд изменений, в том числе надавил на ряд стран повышенными пошлинами. По словам Трампа, это говорит о его результативной деятельности.

«Мы теряли по 2 триллиона долларов в год на торговле — так нельзя. Рано или поздно кто-то должен был прийти и остановить это, потому что это неустойчиво», — пояснил американский президент.

Трамп считает, что ранее в США действовали несправедливые торговые договоренности. Его администрация якобы изменила подход. Самыми ключевыми пошлинами политик назвал ставку в 25% на автомобили, сталь и алюминий, что позволяет привлекать больше средств в бюджет.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп отказался повышать налоги для самых богатых американцев.