Трамп высказался об отношениях с Россией после атаки на Венесуэлу и захвата президента

Президент США Дональд Трамп высказал уверенность в том, что американская военная операция в Венесуэле не создаст серьезных трудностей в отношениях с Россией. Как передает ТАСС , на пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго он заявил, что разногласия с Москвой будут урегулированы.

Отвечая на вопрос о возможной реакции стран, имеющих интересы в Венесуэле, включая Иран, Китай и Россию, Трамп сконцентрировался на экономическом аспекте. Он подчеркнул, что США занимаются нефтяным бизнесом и готовы продавать нефть другим странам, которые в ней нуждаются.

Что касается КНР и России… Что ж, с РФ мы уладим все вопросы. Но что касается других стран, которые хотят нефть, то мы занимаемся нефтяным бизнесом, мы будем продавать им нефть»

Это заявление прозвучало на фоне захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его обвинений в наркоторговле. Комментарий Трампа указывает на стремление Вашингтона минимизировать политические последствия своих действий за счет акцента на торгово-экономическом сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что Трамп показал первое фото экс-президента Венесуэлы после захвата.