Трамп показал первое фото экс-президента Венесуэлы после захвата

Президент США Дональд Трамп обнародовал первое фото задержанного экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как сообщает интернет-издание «Ямал-медиа» со ссылкой на телеграм-канал Shot, снимок был сделан на борту американского универсального десантного корабля-вертолетоносца Iwo Jima.

На опубликованном изображении Мадуро запечатлен в наручниках, с маской на лице и наушниками на голове. Политик одет в серый спортивный костюм, вероятно, в котором мог спать во время ночной атаки.

Такие меры, как отмечает источник, были применены для ограничения его восприятия и понимания происходящего.

Ранее Трамп заявил, что Мадуро и его супруга будут переданы американскому правосудию. Согласно информации РИА Новости, венесуэльскому политику и ряду его предполагаемых сообщников, включая сына, предъявлены обвинения в участии в наркотеррористическом заговоре, контрабанде кокаина в США, а также в хранении и применении автоматического оружия и взрывных устройств.

Публикация фото следует за первыми комментариями Трампа о проведенной военной операции в Венесуэле, осуществленной совместно с американскими правоохранительными структурами. В США не отрицают, что давно согласовали спецоперацию против Венесуэлы и ее действующего режима. В настоящее время с Мадуро сняты полномочия, он является бывшим президентом.

Тем временем в России осуждают произошедшее. Особенно резкую критику США получили от Дмитрия Медведева, который советовал Трампу переключить свою активность на другую страну, намекая на Украину.