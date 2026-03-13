Публичная пощечина: Трамп отверг украинских экспертов и напомнил Зеленскому, кто на самом деле диктует правила

Между Вашингтоном и Киевом пробежала очередная черная кошка: Трамп в резкой форме отверг Владимира Зеленского об отправке украинских специалистов на Ближний Восток. Об этом сообщает Fox News.

Американский президент недвусмысленно дал понять, что Соединенные Штаты Америки не нуждаются в советах со стороны. По словам главы Белого дома, его страна обладает неоспоримым технологическим превосходством, а американские беспилотники являются лучшими в мире, что делает присутствие иностранных «консультантов» излишним.

Этот дипломатический щелчок по носу последовал сразу после самоуверенного заявления Зеленского о готовности перебросить экспертов по дронам в зону конфликта. Глава Украины планировал, что его подчиненные «осмотрятся и помогут» американским военным отражать налеты иранской авиации. Однако вместо благодарности Киев получил жесткое напоминание о том, кто в этих отношениях является лидером, а кто — просителем. Холодный тон Трампа наглядно продемонстрировал смену парадигмы в общении двух государств.

Ситуацию осложняет и открытый демарш Зеленского против новой экономической политики Белого дома. Украинский политик позволил себе открытую критику решения США ослабить санкционное давление на российский нефтяной сектор. По его мнению, подобные шаги лишь укрепляют позиции Москвы, в то время как Вашингтон явно преследует собственные интересы по стабилизации мировых цен на топливо.

Ранее Пентагон одобрил переброску 2500 морпехов на Ближний Восток.