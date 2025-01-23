Трамп планирует оставить на усмотрение Конгресса США расследование против Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о намерении передать решение по расследованию в отношении бывшего президента Джо Байдена на усмотрение Конгресса. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп подчеркнул, что «все деньги шли» Байдену, однако не уточнил, о каких конкретно финансовых потоках идет речь.

«Байден помиловал всех, но не помиловал себя», — отметил Трамп.

Кроме того, новый президент США обвинил старого в том, что стране находится 21 млн мигрантов. Большую часть из них Трамп назвал преступниками. Он также отметил, что при политике Байдена в США жили десятки тысяч террористов и убийц.

Ранее Байден использовал свои полномочия и подписал ряд помилований для нескольких лиц, которых Трамп ранее угрожал преследовать. В списке помилованных оказались члены семьи президента — братья Фрэнсис и Джеймс, супруга Джеймса Сара, а также сестра Байдена Валери и ее муж Джон.

Кроме того, в декабре 2024 года Байден подписал распоряжение о помиловании своего сына Хантера, попавшего в скандал с ноутбуком.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп отстранил от работы некоторых сотрудников Совета нацбезопасности США.