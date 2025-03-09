Попытки западных стран затянуть конфликт на Украине являются опасными и неверными. Таким мнением в соцсети Х поделился участвующий в переговорах с США генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал недавнее заявление руководителя федеральной разведывательной службы ФРГ (BND) Бруно Каля, который выразил уверенность, что украинский конфликт еще как минимум продлится до 2029 года.

«Сенсационная честность: глава германской разведки предупреждает, что мир на Украине раньше 2029 года может стать дополнительной угрозой для Европы. Эти затягивания конфликта в попытке ослабить Россию неверны и опасны. Миру нужен мир, а не бесконечная война», — отметил Дмитриев.

По его мнению, затягивание конфликта ставит под угрозу безопасность всего европейского региона.

Специальная военная операция (СВО) на Украине началась 24 февраля 2022 года. Некоторые эксперты называют это событие кульминацией многолетних напряженных отношений между двумя странами, охватывавших политические, экономические и социальные аспекты.

Конфликт между Украиной и Россией начался еще в 2014 году после присоединения Крыма к РФ и начала военных действий в ДНР и ЛНР. Постепенно напряжение возрастало, в том числе и из-за попыток Украины углубить сотрудничество с Западом и НАТО.

Президент России Владимир Путин на раз заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен стать долгосрочный мир, основанный на уважении законных интересов всех народов страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины «нет козырей» в конфликте против России.