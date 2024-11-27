Трамп планирует восстановить отношения с Северной Кореей

Команда избранного президента США Дональда Трампа задумалась о переговорах с лидером Северной Кореей Ким Чен Ыном.

По мнению политиков, это позволит снизить риск вооруженного столкновения и станет отправной точкой для восстановления между странами, сообщает Reuters.

Однако пока сложно сказать, каких результатов сможет достичь американская сторона.

По словам источников, знакомых с ситуацией, Трамп намерен восстановить контакты между США с КНДР. При этом долгосрочные цели и график их достижения пока не определены.

Вместе с тем отмечается, что идея американского лидера может потерять актуальность на фоне других внешнеполитических приоритетов, таких как конфликт на Украине и ситуация на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось о том, что Белый дом подтвердил, что Байден посетит инаугурацию Трампа.