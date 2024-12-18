Трамп победил на выборах, набрав 312 голосов выборщиков

Избранный президент США Дональд Трамп набрал достаточное количество голосов выборщиков для того, чтобы его победа на президентских выборах была признана законной. За республиканца отдали голоса 312 выборщиков, сообщает телеканал CNN.

Заседание коллегии выборщиков проходило во вторник, 17 декабря.

Последними результаты выборов в штате утверждали на Гавайях, четыре голоса от которого получила демократ Камала Харрис. В общей сложности ей удалось набрать 226 голосов выборщиков, а Трампу — 312.

Теперь каждый штат отправит результаты голосования в конгресс, который посчитает их и утвердит 6 января 2025 года.

Инаугурация Трампа будет проходить 20 января 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что Трампу удалось добиться небольшого прогресса по прекращению боевых действий на Украине.