Трампу удалось добиться небольшого прогресса по прекращению боевых действий на Украине

Команде Трампа удалось добиться некоторого прогресса в сфере прекращения украинского конфликта. Об этом заявил сам новоизбранный президент США во время публичного выступления, его слова привел ТАСС.

Дональд Трамп выступил с речью в своем поместье Мар-а-Лаго, которое находится в штате Флорида. В ней он сообщил, что он сам и его окружение много работают над тем, чтобы помочь вернуть заложников-израильтян на Ближнем Востоке.

«Мы также пытаемся остановить войну, эту ужасную, ужасную войну на Украине. У нас есть небольшой прогресс», — указал он.

При этом Трамп не стал конкретизировать, в чем именно заключается данный прогресс. Он только добавил, что Киев уже продемонстрировал свое стремление к мирному урегулированию конфликта. Трамп также подчеркнул, что разрешение наносить удары ВСУ по российской территории ракетами западного производства было ошибкой. Данное разрешение может быть в дальнейшем пересмотрено.

Ранее западная пресса сообщила, что Трамп не собирается предоставлять Украине никаких гарантий безопасности. Он стремится завершить конфликт, не беря на себя ответственность за защиту этой страны, а также хочет уменьшить роль США в обеспечении безопасности Европы в целом.