Трамп побеждает в ключевом штате Пенсильвания и лидирует с 267 голосами против 216 у Харрис
Фото: [flickr.com]
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу над своей противницей, демократом Камалой Харрис, на выборах в Пенсильвании, что может оказать значительное влияние на общий результат выборов. Об этом сообщило издание Fox News.
Результаты голосования в Пенсильвании, считающейся колеблющимся штатом с заведомо сопоставимыми уровнями поддержки кандидатов от обеих партий, определят, каким образом будут распределены голоса 19 выборщиков (из необходимых 270 для победы).
На данный момент Трамп получил поддержку 267 выборщиков, а Харрис — 216, отмечает Fox News.
Ранее сообщалось, что вероятность победы Трампа на выборах президента США достигла 96,6%.