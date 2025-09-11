Трамп подарил Лукашенко запонки и передал особое письмо

Президент США Дональд Трамп направил президенту Белоруссии Александру Лукашенко персональное письмо с поздравлением с днем рождения, подписанное его первым именем Donald. Конверт белорусскому лидеру на встрече с ним передал специальный представитель Трампа Джон Коул.

Вместе с письмом президент США передал Лукашенко в подарок коллекционные запонки с изображением Белого дома.

В тексте письма Трамп пожелал главе республики здоровья и благополучия, отметил победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на US Open и выразил уверенность в продолжении совместной работы.

Лукашенко тепло оценил такой жест со стороны американского коллеги и подчеркнул, что при случае вместе с Трампом «отметит» день рождения, а также пообещал «в долгу не остаться».

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа заявил о снятии ограничений с белорусской авиакомпании «Белавиа».