Трамп поделился планами на случай проигрыша выборов президента США

Бывший президент США Дональд Трамп раскрыл свой план на случай, если не сможет снова оказаться на кресле главы государства. Он рассказал об этом в интервью передаче Full Measure.

Республиканец не считает свои шансы нулевыми и рассчитывает на победу на предстоящих выборах в президенты США. На вопрос журналиста о том, какие планы у политика в случае проигрыша, Трамп ответил неожиданно: он заявил, что решил не выдвигаться повторно в 2028 году.

При этом известно, что республиканцу также не дадут выдвинуться на президентский пост повторно, так как это запрещают соответствующие законы страны касаемо выборов.

Напомним, что действующий американский президент Джо Байден вышел из гонки. Вместо него от партии демократов выдвинули Камалу Харрис. Выборы в Америке стартуют 5 ноября.

Ранее американцы заявили, кто из кандидатов на пост президента США сможет завершить конфликт на Украине лучше всего.