Американцы убеждены в том, что Дональд Трамп справится с конфликтом на Украине куда лучше своего оппонента на предстоящих выборах Камалы Харрис. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в иностранном СМИ.

Согласно результатам нового опроса, проведенного газетой New York Times и исследовательским институтом Siena College, 51% американцев уверены, что бывший президент Дональд Трамп справится с конфликтом на Украине лучше, чем кандидат на предстоящих выборах Камала Харрис.

Опрос проводился с 11 по 16 сентября среди 2437 американцев. Лишь 43% респондентов посчитали, что Харрис будет более компетентна в вопросах урегулирования конфликта.

До этого Трамп утверждал, что сможет остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов после своей победы на выборах. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что это слишком сложная проблема для такого решения.

Ранее Трамп пообещал не превращать США в диктатуру после победы на выборах.