Трамп подготовил заявление «по важной теме» на День победы

Лидер Белого дома Дональд Трамп перед поездкой на Ближний Восток сделает заявление, пишет ТАСС. Он отметил, что это будет касаться очень важной темы.

Американский президент сделал объявление в начале встречи с премьер-министром Канады в Белом доме. Он напомнил про рабочую поездку на Ближний Восток в период с 13 по 16 мая. Республиканец посетит ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар. Однако перед этим политик обещал сделать некое заявление.

«И это объявление будет сделано либо в четверг, либо в пятницу, либо в понедельник перед нашим отъездом, но это будет одно из самых важных объявлений, которые были сделаны за многие годы по определенной теме, очень важной теме», — заявил Трамп.

Дополнительных пояснений американский президент не дал, лишь отметил, что это не обязательно будет сообщение о торговой сфере.

Ранее сообщалось, что Трамп дал политическое» обещание премьеру Канады.