Трамп подписал указ о запрете мужчинам участвовать в женских соревнованиях

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп издал указ, согласно которому мужчинам запрещено участвовать в женских спортивных состязаниях. По его словам, это решение принесло стране множество ложных побед.

Он полагает, что его деятельность направлена на восстановление культурных ценностей и правовых норм, которые должны прийти на смену «крестовому походу радикальных левых против законов природы».

«Мужчина и женщина, не сможешь подумать о многих других вариантах», — заявил Трамп на церемонии подписания своего указа в Белом доме.

Как отметил Трамп, «мужчины, которые притворялись девочками», одержали победу в 3500 женских соревнованиях, а в 11 тыс. женских соревнований были допущены мужчины.

Президент обратил внимание на случай, когда мужчина, который представился женщиной, участвовал в велогонке на 1200 км. По его словам, это абсурд.

«Мужчина-велосипедист, представившийся женщиной, победил, побив женский рекорд на 5,5 часа, в тяжелой атлетике участники на 200 с лишним килограммов превосходили мировые рекорды», — посетовал президент США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал первый законопроект после инаугурации. Согласно документу, правоохранители должны будут отправлять под арест всех незаконных мигрантов, задержанных за такие преступления, как кража, грабеж, нападение на офицера полиции, убийство и любые преступления, которые обернулись смертью или травмами.