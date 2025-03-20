Трамп подпишет указ о ликвидации Минобразования 20 марта

Издание The Washington Post со ссылкой на Белый дом сообщило , что президент США Дональд Трамп намерен 20 марта подписать распоряжение о ликвидации Министерства образования страны.

Данный указ возложит на министра образования Линду МакМэхон ответственность за принятие всех необходимых действий для обеспечения упразднения министерства и передачи образовательных полномочий обратно на уровень штатов.

Трамп неоднократно высказывался за закрытие Министерства образования США. Еще в декабре 2024 года, в период своей предвыборной кампании, он обещал ликвидировать данное ведомство, мотивируя это избыточностью его деятельности и созданием ненужной бюрократии. По мнению Трампа, функции министерства вполне могут быть реализованы департаментами на уровне штатов.

WSJ подчеркивает, что попытки закрыть министерство или передать его функции другим организациям без одобрения конгресса могут привести к юридическим сложностям для администрации Трампа.

Бекки Прингл, президент Национальной ассоциации образования, считает, что указ Трампа может негативно сказаться на всех учащихся, приведя к увеличению размеров классов, сокращению программ профессиональной подготовки, а также к удорожанию и снижению доступности высшего образования.

Ранее сообщалось, что Трамп поручил администрации, Госдепу и Минобороны подключаться к контактам с РФ.