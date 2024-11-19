Трамп подтвердил намерения начать массовую депортацию нелегалов из США
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Новый президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о своих планах организовать массовые депортации из страны нелегальных мигрантов. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.
Американский лидер отметил, что для этого будут использованы военные силы. Кроме того, в США будет введен режим чрезвычайного положения.
В комментарии к посту главу консервативной организации Judicial Watch Тома Фиттона с описанием вышеперечисленных действий Трамп написал «Правда!!!».
О том, что Трамп собирается в первый же день вступления в должность президента организовать операцию по депортации нелегалов из США стало известно 11 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь штаба избранного президента США Кэролайн Ливитт.
Она также добавила, что Трамп намерен обеспечить защиту границы с Мексикой на юге Штатов.
Ранее Зеленский заявил, что Трамп ускорит окончание конфликта на Украине.