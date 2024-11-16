Зеленский заявил, что Трамп ускорит окончание конфликта на Украине

Однако, отметил он, точной даты пока нет.

По мнению главы киевского режима, у новой администрации Вашингтона другой подход, кроме того, власти США дали обещание своим гражданам, поэтому для них тоже важно скорее урегулировать украинский кризис.

Стоит отметить, что Трамп не раз говорил, что если президентом США выберут его, то он добьется завершения конфликта на Украине. Также он заявлял, что если бы в 2020 году он выиграл президентские выборы, то не допустил бы вооруженного противостояния между РФ и Украиной.

Ранее сообщалось о том, что Песков высказался о «позитивных сигналах» в заявлениях Трампа.