Трамп подтвердил подписание США и Украиной сделки по недрам

Между Соединенными Штатами и Украиной минувшим днем действительно была достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых. Об этом в своём аккаунте в социальных сетях написал президент США Дональд Трамп.

Президент Соединенных Штатов выразил уверенность в том, что Киев будет следовать условиям подписанного соглашения. Он поручил своему представителю Скотту Бессенту следить за выполнением этого соглашения. Пока что результаты этой сделки не проявились, но президент надеется на их появление в будущем.

«Мы заключили сделку. У них отличные редкоземельные элементы. Мы все время их ищем. И мы заключили сделку, где наши деньги защищены, где мы можем начать добычу и делать то, что нужно», — объяснил президент США.

По мнению Трампа, присутствие США в районе добычи также выгодно для Украины. Он раскрыл причины, побудившие его заключить соглашение о недрах с Киевом.

«Мы чувствуем себя глупо. Европейцы дают деньги — они полностью защищены, они получают деньги обратно. Мы даем гораздо больше денег, а у нас абсолютно ничего нет», — рассказал Трамп.

Президент Соединённых Штатов подчеркнул, что Украина испытывает финансовые трудности, и поэтому власти США обратились с запросом на поставку редкоземельных элементов.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых.