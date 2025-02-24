Трамп подтвердил свое намерение посетить с визитом Москву

В ходе пресс-конференции, состоявшейся в Белом доме 24 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует посетить Москву в будущем, если конфликт на Украине будет урегулирован. Это заявление было сделано по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В то же время американец выразил сожаление, что не сможет принять участие в параде Победы 9 Мая, так как это было бы «слишком поспешным решением».

«Не скоро, но обязательно, если все уляжется, а я думаю, что это произойдет. Но в подходящее время я бы поехал в Москву», — заявил Трамп на уточняющий вопрос СМИ, может ли это быть 9 Мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его команда поддерживает регулярные контакты с представителями России и президентом Путиным, в то время как при администрации Байдена такого не происходило. По словам Трампа, Россия не отвечала на звонки и не желала общаться с его администрацией.

Ранее сообщалось, что президенту Польши Анджею Дуде пришлось ждать своего американского коллегу Дональда Трампа почти полтора часа накануне запланированной встречи с ним на полях конференции консерваторов CPAC.