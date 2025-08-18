Трамп похвалил Зеленского за выбор костюма на встречу с ним

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданный комплимент главе киевского режима Владимиру Зеленскому во время встречи в Овальном кабинете, отметив его внешний вид.

Это замечание прозвучало на фоне предыдущих обсуждений стиля Зеленского: ранее сообщалось, что он планировал надеть на встречу тот же черный пиджак, в котором присутствовал на саммите НАТО в июне. Кроме того, на встречу со специальным посланником Трампа Китом Келлогом он надел простую черную футболку.

В дипломатических кругах уже шутят, что это может быть первым случаем, когда внешний вид Зеленского стал предметом обсуждения на столь высоком уровне.

Встреча Трампа и Зеленского проходит после того, как в Анкоридже 15 августа американский лидер встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры глав двух ядерных держав состоялись впервые с 2019 года. Путин и Трамп обсуждали урегулирование украинского кризиса, а также развитие российско-американских отношений.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не встретил европейских лидеров, прибывших в Белый дом.