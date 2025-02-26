Трамп похвалился новыми кепками с надписью «Трамп во всем оказался прав»

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома во вторник, 26 февраля, похвалился новыми кепками с надписью «Трамп во всем оказался прав». Видео распространил пресс-пул американской администрации.

На видео американец представил головной убор традиционно красного цвета. На президентском мерче красуется соответствующая надпись.

Можно видеть, что несколько экземпляров бейсболок с надписью «Трамп во всем оказался прав» перепало присутствующим.

Напомним, красная кепка с надписью-девизом «Сделаем Америку снова великой» уже много лет является визитной карточкой 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам, предложенную президентом РФ Владимиром Путиным.