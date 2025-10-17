Трамп пока сдерживает «Томагавки» для Украины: решение по ракетам отложили до встречи с Зеленским. Американский лидер не намерен пока давать согласие на передачу крылатых ракет, оставив этот вопрос на усмотрение будущих переговоров.

Администрация Дональда Трампа приняла предварительное решение не передавать Украине крылатые ракеты «Томагавк» в ближайшее время. Как сообщают источники CNN, этот вопрос остается в повестке, но американский президент не готов его одобрить накануне встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

По данным телеканала, окончательная позиция Вашингтона может измениться после личных переговоров двух лидеров. Ранее информированные собеседники отмечали, что Трамп принципиально не исключает возможность таких поставок, если сочтет их необходимыми для достижения своих внешнеполитических целей. Такая неопределенность оставляет Киеву пространство для маневра, но откладывает потенциально значительное усиление его ударных возможностей на неопределенный срок. Эксперты полагают, что решение по «Томагавкам» будет зависеть от конкретных гарантий и уступок, которые сможет предложить украинская сторона.

Ранее поставку ракет «Томагавк» Украине приостановили.