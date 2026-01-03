«Украинские животные отбились от рук»: Медведев призвал Трампа атаковать Украину после Венесуэлы

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев жестко прокомментировал военную операцию США в Венесуэле, предложив альтернативный вектор для американской активности. В беседе с РИА Новости политик заявил, что президенту США Дональду Трампу следовало бы проявить ее «в другом месте» — на Украине.

Медведев использовал резкие формулировки, назвав киевские власти «дрессированными украинскими животными, торчащими на наркотиках», которые, по его словам, «совсем отбились от рук». По словам политика, Трамп должен был проявить активность в другом месте.

«Хотя было бы неплохо, чтобы США атаковали военные базы "Бандеростана", а американский спецназ захватил шайку наркоманов на Банковой. Может, пора уже, дядя Сэм?», — сказал он.

Он также добавил, что было бы неплохо, если бы США атаковали военные базы «Бандеростана», то есть, Украины.

Ранее политик уже высказывался о событиях в Каракасе, заявив, что они подтверждают необходимость для каждой страны укреплять свою армию и что единственной гарантией надежной защиты является ядерное оружие. Напомним, 3 января США нанесли удары по ряду объектов в столице Венесуэлы, включая военные базы, порт и мавзолей Уго Чавеса. Итогом стало задержание Мадуро и его жены: им грозят пожизненные сроки.

Тем временем в Венесуэле режим ЧП, границы с Бразилией закрыли, а аэропорты не работают. Удары со стороны США, предварительно, попали по столице и военные объекты.

Ранее стали известны подробности захвата Мадуро и его супруги.